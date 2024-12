Rinnovo contratto Forze di Polizia e Forze armate 2022-2024. Ecco le tabelle

Rinnovo Contrattuale 2022-2024 Inquadramento Incrementi Stipendiali Compenso per Lavoro Straordinario Calcolo Arretrati Qualifica Param Incr. 04/22-06/22 Incr. 07/22-12/23 Incr. dal 01/24 Incr. IMP 01/24 Feriale Fest/Nott Nott/Fest Arr. Param. Arr. Pens. Totale Arr. Anticipo CAPITANO 150,50 6,89 11,49 154,89 60,62 17,21 19,47 22,46 1.012,78 788,06 1.800,84 1.000,78 TENENTE 148,00 6,78 11,29 152,32 60,00 16,91 19,13 22,07 996,76 780,00 1.776,76 983,36 SOTTOTENENTE 136,75 6,26 10,44 140,74 57,64 15,63 17,68 20,40 920,28 749,32 1.669,60 909,32 LGT C.S. 148,00 6,78 11,29 152,32 59,35 16,91 19,13 22,07 996,76 771,55 1.768,31 983,36 LGT 143,50 6,57 10,95 147,68 59,35 16,41 18,56 21,41 966,16 771,55 1.737,71 953,74 M.LLO MAGG.+8 140,00 6,41 10,68 144,08 58,66 16,00 18,10 20,88 942,85 762,58 1.705,43 930,23 M.LLO MAGG. 137,50 6,30 10,49 141,51 58,66 15,72 17,78 20,51 925,96 762,58 1.688,54 913,98 M.LLO CAPO 133,50 6,11 10,19 137,40 56,15 15,26 17,26 19,91 898,58 729,95 1.628,53 887,55 M.LLO ORD. 131,00 6,00 10,00 134,82 54,40 14,97 16,93 19,53 881,67 707,20 1.588,87 871,00 M.LLO 124,75 5,71 9,52 128,39 52,70 14,26 16,12 18,60 839,86 685,10 1.524,96 829,19 BRIGADIERE C.QS 131,00 6,00 10,00 134,82 54,15 14,97 16,93 19,53 881,67 703,95 1.585,62 871,00 BRIGADIERE C.+4 125,75 5,76 9,60 129,42 54,15 14,38 16,27 18,77 846,27 703,95 1.550,22 836,16 BRIGADIERE C. 124,24 5,69 9,48 127,87 54,15 14,21 16,07 18,54 836,65 703,95 1.540,60 825,71 BRIGADIERE 121,50 5,56 9,27 125,05 51,10 13,89 15,71 18,12 818,15 664,30 1.482,45 807,42 V.BRIGADIERE 116,75 5,35 8,91 120,15 50,86 13,35 15,10 17,42 785,96 661,18 1.447,14 776,06 APPUNTATO SC. QS 121,50 5,56 9,27 125,05 46,29 13,89 15,71 18,12 818,15 601,77 1.419,92 807,42 APPUNTATO SC.+5 117,00 5,36 8,93 120,42 46,29 13,38 15,14 17,46 787,56 601,77 1.389,33 777,80 APPUNTATO SC. 116,50 5,33 8,89 119,90 46,29 13,32 15,07 17,39 784,35 601,77 1.386,12 774,32 APPUNTATO 112,00 5,13 8,55 115,27 42,36 12,80 14,49 16,71 753,36 550,68 1.304,44 744,70 CARABINIERE SC. 108,50 4,97 8,28 111,67 39,35 12,41 14,04 16,20 730,45 511,55 1.242,00 721,188 CARABINIERE 105,25 4,82 8,03 108,32 37,13 12,03 13,62 15,71 708,76 482,69 1.191,45 699,41 Aliquote IRPEF 2025:

a) fino a 28.000€: 23%

b) oltre 28.000 fino a 50.000: 35%

c) oltre 50.000€: 43%

È stato siglato ieri 18 dicembre l’accordo per il rinnovo del contratto delle Forze di Polizia ad ordinamento civile per il triennio 2022-2024.

Gli aumenti mensili lordi, visibili nel dettaglio nelle tabelle, a regime dal 1° gennaio 2024 vanno da 108,32 euro per un Agente a 154,89 euro per un Commissario Capo, con un incremento medio del 5,78% rispetto alle precedenti retribuzioni.

Il contratto prevede anche l’aumento dell’indennità pensionabile, con incrementi mensili da 37,13 euro per gli Agenti a 60,62 euro per i Commissari Capo.

Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali viene incrementato con risorse aggiuntive per il 2024 che aumenteranno progressivamente fino al 2026.

L’accordo include anche misure per la tutela della genitorialità, come l’esonero dal turno notturno per situazioni monoparentali fino ai 14 anni del figlio e migliori condizioni per il congedo parentale.

Gli arretrati per il 2024 oscilleranno tra 1.191 euro per gli Agenti e 1.800 euro per i Commissari Capo, al netto degli anticipi già erogati. Ovviamente dovranno essere sommati eventuali arretrati 2025 se gli incrementi non dovessero partire già da gennaio.

