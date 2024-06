Maxi-contratto da 8,5 miliardi: Rheinmetall rifornirà l’arsenale tedesco e alleato con munizioni da 155 mm

Il gruppo Rheinmetall ha ricevuto un contratto quadro dalla Bundeswehr per la fornitura di munizioni d’artiglieria da 155mm per un valore lordo fino a 8,5 miliardi di euro.

Contratto record per Rheinmetall

Il contratto è stato firmato il 20 giugno 2024 da Annette Lehnigk-Emden, presidente dell’ufficio federale per gli Equipaggiamenti, la Tecnologia dell’Informazione e il Supporto in Servizio della Bundeswehr (BAAINBw), e dai rappresentanti di Rheinmetall a Coblenza, presso la sede dell’ufficio.

Ampliamento dell’accordo esistente

Un contratto quadro esistente è stato notevolmente ampliato. Lo scopo principale dell’ordine è quello di rifornire le scorte della Bundeswehr e dei suoi alleati, oltre a fornire supporto all’Ucraina nella sua campagna di difesa.

Le consegne cominceranno all’inizio del 2025. Il principale acquirente sarà la Repubblica Federale di Germania, che fornirà parte delle forniture all’Ucraina. Inoltre, i paesi partner Paesi Bassi, Estonia e Danimarca stanno partecipando all’ordine.

Nuovo stabilimento in Bassa Sassonia

Allo stesso tempo è stato stipulato un primo contratto quadro per garantire l’utilizzo delle capacità del nuovo stabilimento in costruzione a Unterluess (Bassa Sassonia) in Germania durante la fase di avvio. Questo ordine comprende anche la consegna di proiettili calibro 155 mm in diverse versioni per un valore lordo dell’ordine di circa 880 milioni di euro. Anche le consegne dovrebbero iniziare nel 2025. Nei prossimi anni si prevede inoltre un ulteriore aumento degli ordini di fornitura.

Dichiarazioni di Armin Papperger

Armin Papperger, presidente del consiglio di amministrazione di Rheinmetall AG: “Siamo lieti del più grande ordine nella storia recente della nostra azienda. Questo contratto quadro di grande volume sottolinea il ruolo di leadership di Rheinmetall come fornitore di munizioni in Germania e la nostra posizione come il più grande produttore mondiale di munizioni d’artiglieria.

Apprezziamo molto la grande fiducia espressa in questo ordine a lungo termine come parte della fornitura di sicurezza della Repubblica Federale di Germania e dei suoi alleati.”

“Il Governo Federale sta mantenendo la sua parola. Questo contratto quadro garantirà l’utilizzo della capacità necessaria della nuova fabbrica che stiamo costruendo nel nostro sito di Unterluess in Bassa Sassonia per fornire munizioni alle nostre forze armate. Il cancelliere federale ci ha assicurato questo durante la sua visita in occasione della cerimonia inaugurale del 12 febbraio 2024,” ha continuato Papperger.

Produzione integrata a Unterlüß

Rheinmetall produrrà l’intera catena del valore per le munizioni d’artiglieria a Unterlüß, in Bassa Sassonia, per poter offrire il “colpo completo” da una singola fonte: il proiettile, la miccia, la carica esplosiva e la carica propellente che spinge il proiettile fuori dalla canna al momento del fuoco. Una capacità annua di 100.000 proiettili sarà raggiunta sul posto dal secondo anno di produzione, aumentando fino a 200.000 p.a.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI