Rapina alle Poste, carabiniere 25enne ferita al polpaccio. Illeso il collega

Quando i rapinatori sono usciti dall’uffiicio postale di Fonni hanno trovato una pattuglia di carabinieri, impegnati in un giro perlustrativo, e così hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo l’auto dei militari sulla fiancata sinistra.

Uno dei proiettili ha però colpito anche la carabiniera, che era al posto di guida, ferendola al polpaccio destro. Mentre il secondo militare, che si trovava al posto del passeggero, è rimasto illeso.

La carabiniera di 25 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale a Nuoro con eliambulanza. Al momento non è in pericolo di vita e sono in corso verifiche per capire quanto contante sia stato asportato dall’ufficio. I rapinatori, subito dopo avere sparato, sono fuggiti a bordo di un’auto di proprietà di un dipendente dell’ufficio postale, rinvenuta poco dopo in aperta campagna a qualche chilometro dal paese. Sono stati immediatamente predisposti posti di blocco in tutta la zona. Mentre i carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Nuoro stanno continuando le ricerche.