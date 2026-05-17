Verona, consegnati i brevetti ai 15 nuovi Ranger delle Forze Speciali dell’Esercito

Quindici nuovi Ranger entrano ufficialmente nelle Forze Speciali dell’Esercito Italiano. La cerimonia di consegna dei brevetti si è svolta ieri presso la Caserma “G. Duca” di Verona, alla presenza di numerose autorità militari e civili, segnando la conclusione di un percorso selettivo e formativo tra i più impegnativi della Difesa.

Un passaggio solenne, ma soprattutto operativo: i nuovi operatori hanno terminato con successo un iter durato quasi due anni, pensato per formare personale altamente specializzato, pronto a intervenire nei contesti più complessi, instabili e degradati.

Il traguardo dopo quasi due anni di selezione e formazione

Diventare Ranger non è un semplice avanzamento di carriera. È l’approdo a una componente d’élite, costruita su preparazione fisica, lucidità mentale, competenza tattica e capacità di operare dove il margine d’errore si riduce al minimo.

I 15 operatori brevettati hanno superato un rigoroso percorso selettivo-formativo, finalizzato alla preparazione di militari in grado di assolvere missioni speciali nei teatri operativi più difficili. Un addestramento lungo, severo, concepito per selezionare e formare profili capaci di muoversi con efficacia in scenari ad alta complessità.

Pugnale, basco e brevetto omerale: i simboli dell’appartenenza Ranger

Durante la cerimonia, i neo operatori hanno ricevuto i tre simboli distintivi della componente Ranger: il pugnale, il basco e il brevetto omerale. Non semplici elementi uniformologici, ma segni identitari che raccontano storia, appartenenza e capacità operative.

Il pugnale richiama l’intrepido ardimento delle “Fiamme Verdi” del 29° Reparto d’assalto, unità speciale del corpo degli alpini attiva durante la Prima guerra mondiale. Un simbolo che lega i Ranger di oggi a una tradizione militare fatta di coraggio, disciplina e spirito d’assalto.

Il basco sancisce l’ingresso ufficiale dei nuovi appartenenti nelle fila del reggimento e nel Comparto delle Forze Speciali. Il brevetto omerale, da apporre sull’uniforme, certifica invece le capacità acquisite per condurre l’intera gamma delle operazioni speciali affidate ai Ranger.

La Festa di Corpo e il valore dell’identità reggimentale

La consegna dei brevetti si è svolta contestualmente alla Festa di Corpo del reggimento, conferendo alla cerimonia un significato ancora più profondo. Non soltanto il riconoscimento di un traguardo individuale, ma l’ingresso in una comunità militare fondata su valori, tradizioni e senso di appartenenza.

All’evento ha preso parte anche il Sergente Maggiore Andrea Adorno, Medaglia d’Oro al Valor Militare, presenza di alto valore simbolico in una giornata dedicata all’eccellenza operativa e alla continuità delle migliori tradizioni dell’Esercito.

D’Addario: “Formazione fondamentale per un Esercito moderno e pronto”

Alla cerimonia è intervenuto il Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, Comandante delle Forze Operative Terrestri, che ha evidenziato l’importanza della formazione di nuovi Operatori di Forze Speciali, componente d’élite dell’Esercito Italiano.

Il Generale ha sottolineato come professionalità, preparazione e capacità operative siano elementi fondamentali per garantire un Esercito moderno, pronto e sempre all’altezza dei compiti assegnati. Un messaggio netto, in un contesto internazionale in cui rapidità, specializzazione e capacità di adattamento sono sempre più decisive.

Rocchi: “Non è solo la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova fase”

A introdurre la cerimonia di conferimento dei brevetti è stato il Colonnello Paolo Rocchi, Comandante del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, che ha rimarcato il valore del momento per i nuovi Ranger.

“La consegna dei brevetti Ranger rappresenta non solo la conclusione di un percorso di formazione altamente qualificante e selettivo per i candidati, ma l’inizio di una nuova fase della vita personale e professionale per i neo Ranger, chiamati a operare con sempre maggiori competenze, determinazione e senso di responsabilità nei moderni scenari di confronto”.

Parole che definiscono con precisione il peso del brevetto: non un punto d’arrivo celebrativo, ma l’avvio di responsabilità ancora maggiori.

Il battaglione Ranger “Monte Cervino” e la componente d’élite dell’Esercito

I nuovi operatori entrano nella componente Ranger del battaglione “Monte Cervino”, realtà di eccellenza del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Un reparto chiamato a garantire capacità specialistiche in scenari operativi complessi, dove contano addestramento, rapidità decisionale, coesione e resistenza.

I Ranger sono preparati a intervenire in qualsiasi scenario, operando sempre al massimo delle proprie capacità. Adattabilità, resilienza e altissimo livello professionale rappresentano tratti essenziali di un reparto d’élite, chiamato a rispondere con efficacia alle esigenze operative del Paese.

Una nuova generazione di operatori per le missioni speciali

La consegna dei brevetti ai 15 nuovi Ranger a Verona conferma il costante investimento dell’Esercito Italiano nella formazione di personale altamente qualificato. In un tempo in cui gli scenari di confronto sono sempre più fluidi, incerti e impegnativi, la preparazione delle Forze Speciali diventa un asset decisivo.

Dedizione al servizio, competenze tecniche e tattiche di eccellenza, determinazione e senso di responsabilità: sono questi gli elementi che definiscono il profilo dei nuovi Ranger. Da ieri, con pugnale, basco e brevetto omerale, fanno ufficialmente parte di una componente chiamata a operare sempre al servizio del Paese.

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