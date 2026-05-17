Castelvetrano piange il sottufficiale Marina Militare Antonio Tummarello: donati gli organi

Il dramma nelle campagne di contrada Favara

Castelvetrano è sotto choc per la morte di Antonio Tummarello, 41 anni, sottufficiale della Marina Militare, deceduto dopo le gravissime conseguenze di un incidente autonomo avvenuto lo scorso 24 aprile nel suo appezzamento di terreno in contrada Favara, nelle campagne castelvetranesi.

L’uomo si trovava a bordo del suo trattore, come faceva spesso, quasi ogni giorno, per occuparsi della sua campagna e svolgere alcuni lavori di fresatura tra i filari di ulivo. Una passione autentica, semplice, radicata: quella per la terra, per la natura, per un luogo che conosceva bene e che frequentava con prudenza.

Proprio durante una manovra attorno a un albero, però, si sarebbe consumato l’incidente. Un grosso ramo di ulivo, curvato ad altezza d’uomo, lo avrebbe colpito violentemente al torace e al volto, provocandogli ferite gravissime.

La forza di chiedere aiuto nonostante il dolore

Nonostante i traumi e i dolori lancinanti, Antonio Tummarello avrebbe trovato la forza di scendere dal trattore, appoggiarsi a un albero e chiamare con il cellulare un parente. Una telefonata decisiva, perché quel familiare conosceva bene l’esatta posizione del terreno, non facilmente raggiungibile da chi non ha familiarità con la zona.

Subito dopo, il parente ha allertato il 118 e si è precipitato nella proprietà. Una corsa contro il tempo, nella speranza di riuscire a salvare Antonio da un destino che, fin dai primi momenti, è apparso drammaticamente segnato.

All’arrivo in ospedale, le sue condizioni sono state giudicate immediatamente gravissime. Dopo una prima stabilizzazione, è stato disposto il trasferimento al Trauma Center di Palermo in ambulanza. Non sarebbe stato possibile utilizzare l’elisoccorso a causa dell’incompatibilità delle lesioni riportate al torace e al polmone.

Ventuno giorni di coma farmacologico al Trauma Center di Palermo

Antonio Tummarello è rimasto ricoverato al Trauma Center di Palermo per 21 giorni, in coma farmacologico. Giorni lunghissimi, carichi di angoscia e speranza, durante i quali i familiari e il personale medico hanno atteso un miglioramento del quadro clinico.

Purtroppo, nelle scorse ore, la situazione è precipitata. L’elettroencefalogramma piatto avrebbe sancito la morte cerebrale, aprendo alla fase più dolorosa: quella dell’addio.

Una tragedia che ha colpito nel profondo non solo la famiglia, ma un’intera comunità. Antonio era conosciuto e stimato a Castelvetrano, dove in tanti lo ricordano come una persona educata, disponibile, riservata e profondamente legata ai suoi affetti.

Il consenso alla donazione degli organi

Nel momento più buio, i familiari hanno compiuto un gesto di enorme valore umano: hanno acconsentito all’espianto degli organi, rispettando quella che sarebbe stata la volontà espressa in vita da Antonio Tummarello.

Nella sua carta d’identità, infatti, figurerebbe la sua esplicita volontà favorevole alla donazione. Una scelta che oggi assume un significato ancora più forte: dalla tragedia di una famiglia potrà nascere una speranza concreta per altre persone in attesa di un trapianto.

Un gesto silenzioso ma potentissimo, capace di raccontare più di mille parole la grande umanità di Antonio. Una generosità che non si ferma davanti alla morte e che potrà contribuire a migliorare, se non salvare, la vita di chi da tempo attende una possibilità.

Una vita tra Marina Militare, famiglia e campagna

Antonio Tummarello lavorava a Palermo nella Marina Militare. Non aveva hobby particolari, raccontano gli amici, se non la campagna e l’amore per la sua famiglia. La terra era il suo spazio di pace, il luogo in cui ritrovare equilibrio e semplicità dopo il lavoro.

Era marito e padre di due figli maschi, uno dei quali in tenerissima età. Con il più grande, di soli otto anni, amava andare a pescare dalla spiaggia di Triscina. Piccoli momenti di vita familiare che oggi diventano ricordi preziosi e dolorosi.

Chi lo conosceva parla di un uomo perbene, di un grande lavoratore, di un padre affettuoso. Una persona dal carattere disponibile, capace di farsi voler bene senza clamore, con quella sobrietà che spesso appartiene a chi vale davvero.

Castelvetrano stretta attorno alla famiglia

La notizia della morte di Antonio Tummarello ha fatto rapidamente il giro di Castelvetrano, suscitando profonda commozione tra amici, conoscenti e colleghi della Marina Militare. Il dolore per una perdita così improvvisa si intreccia al rispetto per la scelta della donazione degli organi, che ha reso ancora più evidente il senso di altruismo legato alla sua figura.

Antonio viveva in via Campobello con la moglie e i due figli. La sua salma arriverà direttamente dal Trauma Center di Palermo e non dalla sua abitazione.

I funerali nella chiesa di San Francesco di Paola

I funerali di Antonio Tummarello saranno celebrati lunedì alle ore 15.30 nella chiesa di San Francesco di Paola, in piazza Escrivà, a Castelvetrano.

Sarà il momento dell’ultimo saluto a un uomo strappato troppo presto alla vita, alla sua famiglia, ai suoi figli e alla sua comunità. Castelvetrano piange un padre, un marito, un lavoratore e un militare che lascia dietro di sé un vuoto profondo, ma anche un esempio limpido di generosità.

Foto tratta da Castelvetrano News.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.