Ragazzina di 14 anni rischia di essere travolta dal treno, salvata da maresciallo dell’esercito

n maresciallo dell’esercito l’ha bloccata e messa in salvo prima che fosse troppo tardi. Nel corso della mattinata una ragazzina di 14 anni ha rischiato di morire, travolta da un treno in corsa nel tratto ferroviario nei pressi del passaggio a livello di via Unità Italiana, a Caserta. Non si esclude che l’adolescente stesse mettendo in atto un gesto estremo.

La giovane era nei pressi dei binari. Con lo sguardo perso nel vuoto attendeva l’arrivo del convoglio, forse per farla finita. Il suo atteggiamento è stato notato da un maresciallo dell’esercito che si trovava in zona, libero dal servizio. Ha seguito le mosse dell’adolescente, poi ha intuito la tragedia che di lì a poco si sarebbe potuta consumare davanti ai suoi occhi. Così si è lanciato verso la ragazza e l’ha bloccata, impedendole di mettere in atto quel folle gesto.

Il maresciallo ha poi contattato l’ambulanza e i carabinieri, intervenuti in zona per ricostruire l’accaduto. La 14enne è stata affidata alle cure del personale sanitario.

