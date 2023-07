Pubblicate le date della prova di cultura generale dei concorsi per le scuole militari

Le date della prova scritta di cultura generale per i concorsi di ammissione ai prestigiosi licei delle Scuole militari sono state ufficialmente annunciate. Per l’anno scolastico 2023-2024, 245 giovani aspiranti avranno l’opportunità di competere per un posto presso le Scuole militari “Teulié” e “Nunziatella”, la Scuola navale militare “Morosini” e la Scuola militare aeronautica “Douhet”. La prova di cultura generale rappresenta un momento cruciale per i candidati, che dimostreranno le proprie competenze e aspirazioni. L’appuntamento è fissato e l’emozione è palpabile per questi giovani aspiranti militari.





La prova si svolgerà presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno (PG) – Viale Mezzetti n. 2, nelle seguenti date:

il 18 luglio 2023 per i concorrenti per il liceo classico ;

per i concorrenti per il ; il 19 luglio 2023 per i concorrenti per il liceo scientifico ;

per i concorrenti per il ; il 20 luglio 2023 per i concorrenti per il liceo scientifico opzione scienze applicate.

BANDO DI CONCORSO SCUOLE MILITARI