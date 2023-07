Il Governo si impegna sulla regolamentazione del voto per le Forze armate e le Forze dell’ordine

Il Governo ha preso un importante impegno riguardo alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di voto del personale delle Forze armate e delle Forze dell’ordine. Tale impegno è stato assunto durante la discussione della proposta di legge AC115, che riguarda il diritto di voto per coloro che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi come studio, lavoro, cure mediche o assistenza familiare.

Obiettivo: garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, anche fuori dalla propria residenza

L’obiettivo della proposta di legge è garantire il pieno esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, anche a coloro che si trovano lontani dalla propria residenza nel giorno delle elezioni. Tuttavia, la complessità deriva dal fatto che l’elettore fuori dalla regione di residenza dovrebbe comunque votare per i candidati della propria regione.

Il Governo si è impegnato a prendere in considerazione le specifiche situazioni del personale appartenente alle forze dell’ordine o alle forze armate che si trovano fuori sede per ragioni di servizio o che sono impiegati presso i seggi elettorali, nonché dei rispettivi comandi o enti di appartenenza.

Proposte per il voto a distanza utilizzando l’identità digitale SPID

Uno dei suggerimenti avanzati riguarda la possibilità di consentire la votazione a distanza, utilizzando l’identità digitale SPID. Tuttavia, è ancora presto per comprendere appieno quali cambiamenti avverranno nella procedura di voto per il personale militare, poiché l’iter legislativo è ancora in corso.

Sarà necessario attendere l’approvazione del disegno di legge (AS787) nell’altra Camera del Parlamento. Una volta che il provvedimento sarà legge, il Governo avrà 18 mesi per disciplinare le nuove procedure elettorali, comprese quelle riguardanti il personale militare. Resta da vedere come si svilupperanno le disposizioni relative al voto dei militari e come verranno affrontate le sfide specifiche legate alla loro situazione di servizio.

