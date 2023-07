Carabinieri, esercitazioni di tiro sotto il sole in Sardegna. Le preoccupazioni per la salute dei militari espresse dal SIC

Il Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) ha recentemente informato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, esprimendo preoccupazione riguardo alle condizioni in cui si sono svolte le esercitazioni di tiro presso il Poligono a cielo aperto di Abbasanta, località Lago Omodeo, in Sardegna riservate al personale effettivo presso Sezioni e Aliquote Radiomobili di vari Comandi dislocati su tutto il territorio isolano.

Nella comunicazione, il SIC ha sottolineato che le attività addestrative del 7 luglio, sono state svolte con temperature comprese tra i 24° e i 39°. Il sindacato ritiene che effettuare esercitazioni di tiro durante la stagione estiva, in assenza di ripari e con temperature così elevate, possa gravemente compromettere la salute dei partecipanti.

I rischi per la salute

Lavorare sotto il sole, come nel caso delle esercitazioni di tiro, espone gli operatori a rischi per la salute legati allo stress termico, aumentando la probabilità di infortuni dovuti alla possibile perdita di attenzione e lucidità. Il SIC ha evidenziato che l’attività di tiro comprende diverse fasi (scaricamento dell’arma, lezione teorica ed esercitazione pratica, svolte in “riprese” o gruppi di circa 6 militari) che richiedono un tempo prolungato di esposizione al sole senza alcuna forma di riparo, poiché l’area circostante è priva di vegetazione o altre protezioni. Questa situazione riguarda anche il personale in attesa del proprio turno, che si trova a dover affrontare le stesse condizioni ambientali avverse.

Di fronte a queste circostanze, il SIC ha richiesto che vengano sospese le esercitazioni di tiro nella Legione Sardegna in cui non sia possibile operare in condizioni ambientali favorevoli che garantiscano la sicurezza e una minore afflizione per i partecipanti.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI