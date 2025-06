Promozioni al grado di colonnello nell’Arma: per il 2026 ecco i posti disponibili per i Tenenti Colonnello con almeno 13 anni di servizio

Firmato il decreto ministeriale per le promozioni nel ruolo normale dei Carabinieri

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha firmato il 16 maggio 2025 il decreto che stabilisce, per l’anno 2026, il numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto disposto, saranno sette le promozioni riservate ai tenenti colonnelli con almeno tredici anni di anzianità nel grado, come previsto dalla normativa vigente.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2025 con il numero 1357, è stato adottato su proposta del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, come previsto dal Codice dell’ordinamento militare.

Riferimenti normativi: l’articolo 1072-bis del Codice dell’ordinamento militare

Il provvedimento si fonda sull’articolo 1072-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che consente di determinare annualmente, mediante decreto ministeriale, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello, fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella 4 allegata allo stesso Codice.

Per l’Arma dei Carabinieri, le promozioni sono riservate ai tenenti colonnelli del ruolo normale con almeno tredici anni di anzianità nel grado, in un numero non superiore a sette unità all’anno.

Dotazione organica: consistenze aggiornate al 2026

Il decreto tiene conto della consistenza organica aggiornata, come definita nel decreto ministeriale del 9 aprile 2025, che ha fissato il numero complessivo di colonnelli nel ruolo normale a 382 unità per l’anno 2026, in luogo delle 416 previste nel 2024 dal quadro I (specchio B-òls) della tabella 4 del Codice dell’ordinamento militare.

Questa variazione si inserisce nel quadro delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 2211-bis del Codice, relative alla progressiva riduzione del ruolo speciale dell’Arma, che proseguirà fino al completo esaurimento previsto entro il 2050. Tale riduzione influisce direttamente anche sulla determinazione delle consistenze dei ruoli normale e speciale ad esaurimento.

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale