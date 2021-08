Pregiudicato colpisce con una testata un poliziotto. Giudice dispone obbligo di dimora

Nei giorni scorsi è stato arrestato presso la Stazione Ferroviaria di Paola, con l’accusa di resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, M.F. di 44 anni il quale, dopo aver creato enormi problemi a bordo di una vettura, è andato in escandescenza alla vista degli Agenti della Polizia Ferroviaria di quel centro, intervenuti su richiesta del capotreno, colpendo al volto uno dei poliziotti con una testata.

L’uomo, già noto alle forze di polizia per essersi reso responsabile in passato di reati contro il patrimonio, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, dopo l’arresto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Paola che ne ha convalidato l’arresto, disponendo a suo carico l’obbligo di dimora nel Comune di Roma e il divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

L’arresto si pone nell’ambito di un’intensa attività di polizia giudiziaria e di prevenzione effettuata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria che, nel solo mese di luglio, ha controllato 6.418 persone, indagato 6 soggetti, impiegando 51 pattuglie a bordo treno e 763 in stazione, e presenziando 82 treni.