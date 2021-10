Polizza sanitaria gratuita. Tra poche ore, finalmente, attiva anche per i Carabinieri

Dopo una rivendicazione che va avanti da ormai molto tempo, tra poche ore sarà attiva la polizza assicurativa sanitaria gratuita anche per i Carabinieri.

Come attivare la polizza assicurativa sanitaria gratuita

La polizza assicurativa sanitaria gratuita per il personale militare è stata finalizzata in via sperimentale per un anno. Le prestazioni sanitarie incluse nella polizza sono diverse, con modalità e limiti regolati dall’operatore economico.

Per attivarle la polizza, ciascun lavoratore dovrà registrarsi sul sito della Cassa Previline Assistance https://www.onecare.aon.it/it/ministero_della_difesa e utilizzare un codice personale non cedibile deperibile sul Portale Servizi di Forza Armata – SIGE Impiego Centralizzato. La polizza prevede tre piani possibili: uno per il dipendente gratuito; uno per i familiari e un terzo per il personale in quiescenza, entrambi a carico dell’interessato.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

1° PASSO: Acquisizione del Codice Personale (Token)

Acquisire il codice personale (token) dal Portale Servizi di Forza Armata – SIGE Impiego Centralizzato – Dati Personali, accessibile con CMD DETTAGLI

2° PASSO: Attivazione Polizza

Andare sul sito della Cassa Previline Assistance (https://www.onecare.aon.it/it/ministero_della_difesa) per “attivare” la polizza, utilizzando il citato codice personale (token) ed inserendo i propri dati personali e la propria email (privata).

3° PASSO: Iscrizione ai Portali della Cassa Previline Assistance

Dopo l’attivazione della Polizza, la Cassa Previline Assistance invierà:

due email da securlogin@aon.it, una relativa allo username e l’altra alla password, che dovranno essere utilizzate per accedere al Portale One Affinity – Acquisto Piani Integrativi (www.difesa.cassapreviline.it), per informazioni generali su vari piani (brochure) e per l’eventuale acquisto di piani integrativi.

DETTAGLI

tre email da aon.advisory.solutions@aon.it, una con un ticket number da inserire nel collegamento riportato nella medesima email e, a seguire, ulteriori due, una con username e l’altra con password, per accedere al Portale OneCare – Gestione Sinistri (https://www.onecare.aon.it), per la gestione dei sinistri