Poliziotto si uccide nel garage con la pistola d’ordinanza

Dramma a Giugliano, poliziotto si suicida con la pistola d’ordinanza. E’ stato ritrovato senza vita nel garage della palazzina dove abita in una traversa di via Colonne M. A., 45enne in servizio alla polizia postale di Napoli. A dare l’allarme i familiari dell’uomo.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano e la Scientifica che hanno avviato le indagini. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

L’uomo era sposato e padre di due bambini. I residenti della zona lo dipingono come una persona tranquilla e serena. Le indagini ora dovranno appurare i motivi dell’estremo gesto dell’uomo.

I suicidi si susseguono con una cadenza impressionante . Una strage trasversale che interessa uomini e donne di tutte le realtà del confronto tra sicurezza e forze armate. E’ la 56° tragedia registrata del 2019, il 16° per la polizia di stato.