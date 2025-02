Poliziotto accoltellato dopo una rapina al supermercato

Un poliziotto è stato accoltellato da un ladro a Roma. L’agente ferito, portato al Policlinico Casilino, è stato soccorso e fortunatamente non è in gravi condizioni. L’aggressore, un cittadino italiano di 33 anni, è stato arrestato poco dopo. Recuperato anche il coltello usato per l’attacco. In manette anche il suo complice. È quanto successo nella serata di ieri. I fatti sono iniziati nella zona di Centocelle, al Penny Market, al civico 136 di via dei Castani. Lì il 33enne, insieme a un complice albanese di 30 anni, ha rubato superalcolici, prodotti per l’igiene personale e generi alimentari.

L’inseguimento

Scattato l’allarme, sulle loro tracce si sono fiondati gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti della squadra volanti hanno trovato i due, ancora con il carrello pieno di prodotti rubati, all’altezza di largo Francesco Ardissone. È a quel punto che è nato l’inseguimento. Il cittadino albanese di 30 anni è stato subito fermato, mentre l’altro è riuscito a fuggire ma è stato quasi subito raggiunto dal capo pattuglia della volante all’altezza di via delle Ciliegie, nel quartiere Alessandrino. Fra i due è nata una colluttazione durante la quale il 33enne italiano ha estratto all’improvviso un coltello e ha cominciato ad attaccare il poliziotto.

L’agente è riuscito a schivare diversi fendenti diretti alle gambe, ma quando l’aggressore ha cercato di colpirlo al volto, il capo pattuglia è riuscito a proteggersi solo parzialmente. Pur salvando il viso, è stato colpito alla spalla sinistra dalla lama, penetrata per diversi centimetri. Soccorso dal 118, il poliziotto è stato trasportato al Policlinico Casilino, mentre gli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer) arrivati a supporto hanno in seguito trovato e fermato il suo aggressore, rinvenendo anche il coltello usato per l’attacco. I due uomini sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio direttissimo. Il 33enne italiano è accusato di rapina impropria, nonché di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per le lesioni provocate all’agente, giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.

La ‘Zombieland’ del Quarticciolo

Il 33enne italiano arrestato, secondo RomaToday, è un tossicodipendente di zona. Un’area che qualcuno ha già ribattezzato ‘Zombieland’. Infatti, spostandoci di qualche chilometro da Centocelle al Quarticciolo, troviamo un vero e proprio quadrilatero dello spaccio. Sono sempre di più le persone che abusano di sostanze stupefacenti, e per assicurarsi una nuova dose commettono piccoli furti nei negozi oppure saccheggiano le auto in sosta per racimolare qualche euro, pronto per essere trasformato in droga. Il fenomeno, segnalato più volte da residenti e forze dell’ordine, continua a rappresentare una seria emergenza per la sicurezza della capitale. All’agente rimasto ferito è arrivata anche la chiamata di vicinanza del questore di Roma.

