Poliziotti aggrediti a martellate, il messaggio di condanna e solidarietà della Meloni

La Premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per l’aggressione subita da due agenti di polizia sulla bretella Ivrea-Santhià. Attraverso un post su X, ha manifestato la sua “totale solidarietà” agli agenti feriti a martellate presso la stazione di servizio Viverone sud.

La Preoccupazione della Meloni

Con tono preoccupato, il Presidente del Consiglio ha dichiarato di seguire personalmente gli sviluppi sulle condizioni di salute degli agenti coinvolti. “Seguo con apprensione gli aggiornamenti del loro stato di salute – aggiunge – e voglio ribadire la massima gratitudine a tutte le nostre Forze dell’Ordine che ogni giorno presidiano il territorio e difendono la sicurezza dei cittadini. Rischiando anche sulla propria pelle, con senso di appartenenza, altruismo e sacrificio, dovendo subire a volte anche ingiuste campagne denigratorie di chi vorrebbe delegittimare l’autorità che rappresentano. Non dimentichiamolo, mai”.

Oltre le Dichiarazioni

“Non dimentichiamolo, mai”, conclude il Premier. Un monito che potrebbe essere l’occasione per una riflessione più ampia sulle necessità concrete del comparto sicurezza, oltre le manifestazioni di solidarietà. Forse è tempo di ricordare che la vera solidarietà si misura nelle azioni, non nei post sui social. Gli agenti in strada lo sanno bene, molto più dei like e dei retweet che seguiranno questo ennesimo messaggio istituzionale. La sfida vera è trasformare queste “sentite partecipazioni” in riforme tangibili. Su questo, il timer continua a correre.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI