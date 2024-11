PENSIONI, USIC: “IN LEGGE BILANCIO TENTATIVO MALDESTRO DI MODIFICARE PENSIONE CARABINIERI”

“Da una prima lettura dell’articolo 23 della Legge di Bilancio, sembrerebbe che la nuova indicazione pensionistica (70 anni) sia estesa anche ai Carabinieri. Nel testo, infatti, si scrive che le Amministrazioni hanno facoltà di trattenere il personale, previa disponibilità dell’interessato, fino al 70esimo anno di età.

Sembra quasi una manovra maldestra fatta per modificare le pensioni dei Carabinieri.



L’articolo in questione, infatti, sicuramente sarà rivisto durante l’iter legislativo, perché il comma 3 della legge 165/2001, richiama un regime speciale non modificabile da una Legge di Bilancio.



Restiamo dubbiosi sulla ratio dell’esclusione nell’art. 23 della Legge Bilancio di alcune categorie rientranti nell’art.3 L.165/2001 e non di tutte le categorie.

Riteniamo che per modificare l’art.3 della 165/2001 serva una norma di rango primario e speciale. Il tentativo, forse di alcuni alti Dirigenti Militari di prolungare la loro carriera, fallirà nel momento in cui si dovrà convincere il Governo ad inserire nella modifica alla 165/2001 anche la parziale modifica l’integerrimo art.3 della Legge 165/2001”. Così, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale