Paziente picchiato a morte dai vigilantes dell’ospedale: quattro arresti

Ad aprile aveva avuto un alterco con i vigilantes all’ingresso dell’ospedale, era stato picchiato ed era morto. I carabinieri a Napoli hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip partenopeo nei confronti di quattro dipendenti dell’Istituto di vigilanza a cui era affidato il servizio di portineria del Policlinico Universitario Federico II di Napoli.

I quattro devono rispondere di concorso in omicidio preterintenzionale pluri-aggravato per aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei doveri inerenti il pubblico servizio.

Le indagini, dall’aprile al giugno di questo anno, sulla base di testimonianze, attività tecniche e consulenza medico-legale, hanno consentito di ricostruire quanto avvenuto la mattina dell’8 aprile scorso quando un paziente 62 anni, dopo aver tentato di entrare nella struttura ospedaliera a bordo della sua auto, nel corso di una lite determinata dal ‘no’ delle guardie giurate all’ingresso, venne aggredito con pugni e calci anche al volto e ai genitali da un gruppo di vigilantes tra cui i quattro indagati, morendo poco dopo l’arrivo dei soccorsi per le gravi lesioni riportate durante l’aggressione.