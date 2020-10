Papa Francesco ai carabinieri: tutte le mattine vi saluto con il cuore e vi ringrazio

“Ogni mattina quando arrivo qui nel mio studio nella Biblioteca, prego la Madonna e poi vado alla finestra a guardare la piazza, a guardare la città e lì, alla fine della piazza, vedo voi. Tutte le mattine vi saluto con il cuore e vi ringrazio”.

Papa Francesco ha salutato cosi i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro accompagnati dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che ha ricevuto questa mattina.

“La professionalità e il senso di responsabilità, che voi testimoniate sul territorio, esprimono e rafforzano il senso di solidarietà all’interno della comunità sociale” ha detto loro il Papa.

“Quando una persona incontra un carabiniere, ha la consapevolezza di poter contare sul suo aiuto. E questo è più meritorio quando avviene nel nascondimento, attraverso quei piccoli ma significativi gesti del vostro servizio quotidiano. Se anche i vostri Superiori non vedono questi atti nascosti, voi sapete bene che Dio li vede e non li dimentica!”.

Un grazie per il lavoro fatto con i pellegrini: “ si tratta di un’attività che richiede, da una parte, l’esigenza di far rispettare le disposizioni che vengono impartite e, dall’altra, una disponibilità paziente alle esigenze delle persone”.

Una missione fatta di professionalità e senso di responsabilità. “Nello svolgimento della vostra professione- ha detto il Papa- vi accompagni sempre la consapevolezza che ogni persona è amata da Dio, è sua creatura e come tale merita rispetto. La grazia del Signore alimenti giorno per giorno lo spirito con cui vi dedicate al vostro lavoro, stimolandovi a viverlo con un supplemento di attenzione e di dedizione”.

Francesco ringrazia per il lavoro “attorno al Vaticano come in altre zone della città” dove “siete chiamati a riservare un’attenzione particolare verso le persone fragili e disagiate, specialmente gli anziani”.

E il Papa conclude con un riferimento alla Patrona dell’ Arma : “Auspico che la vostra fede, la tradizione di fedeltà e di generosità di cui siete eredi, gli ideali dell’Arma vi aiutino a trovare nel vostro servizio motivi sempre nuovi di realizzazione. Possa ciascuno vivere esperienze positive per la propria vita professionale, personale e familiare. Invoco su di voi e sul vostro lavoro quotidiano i doni dello Spirito Santo. Vi affido alla materna protezione della Madonna, che voi venerate con il titolo di Virgo fidelis. A lei ricorrete con fiducia, specialmente nei momenti di stanchezza e di difficoltà, sicuri che, come Madre tenerissima, lei saprà presentare al suo Figlio Gesù i vostri bisogni e le vostre attese”.

Durante l’udienza tutti i carabinieri avevano la mascherina anti covid-19, peccato che al momento dei saluti personali nessuno la indossasse ne il Papa, ne i vertici dell’Arma o gli addetti del Palazzo Apostolico.