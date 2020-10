Comparto Sicurezza/Difesa: avvio delle procedure relative al rinnovo contrattuale del personale non dirigente

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha convocato per il 27 ottobre alle ore 16.00 un incontro con le Organizzazioni Sindacali e i Consigli di Rappresentanza.

L’incontro riguarderà l’avvio delle procedure relative alla definizione dell’accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione relativi al triennio 2019 — 2021, riguardanti il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria, ii personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, e il personale non dirigente delle Forze armate Esercito, Marina e Aeronautica, l’incontro si terra’ in videoconferenza.