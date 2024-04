PAGA DA FAME: IL DECLINO DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

“Negli ultimi anni, il reclutamento nelle forze armate italiane è stato costantemente minato da una serie di sfide, tra cui il basso interesse dei giovani a intraprendere una carriera militare”, è quanto afferma Luigi Tesone, Segretario Generale Interforze del Sindacato Unitario Lavoratori Militari SIULM. “Una delle principali cause di questo declino è rappresentata dalle retribuzioni insufficienti offerte ai militari, che si traducono in una vera e propria ‘paga da fame’ non al passo dell’inflazione e concorrenza civile”.

Il declino del reclutamento militare italiano: lo scarso interesse dei giovani

Il SIULM ha evidenziato questa problematica, mettendo in guardia sulle conseguenze che ne deriverebbero. “Tuttavia, le previsioni del SIULM stanno diventando realtà in modo sempre più evidente, con impatti efficaci sul reclutamento e sulla capacità delle forze armate di attirare giovani e, sul morale del quadro permanente”.

Il recente progetto del governo Meloni, che propone di arruolare giovani cittadini stranieri in cambio della cittadinanza, evidenzia ulteriormente il problema. “L’idea di reclutare stranieri è stata avanzata come soluzione alla crescente difficoltà nel trovare reclute tra i cittadini italiani. Tuttavia, questa proposta solleva interrogativi sulla capacità delle forze armate di garantire la sicurezza nazionale e l’efficacia operativa con personale che potrebbe non avere un forte legame con il paese”.

Le retribuzioni insufficienti come ostacolo al reclutamento

La questione della retribuzione è centrale in questo dibattito. “Le paga offerte ai militari italiani, tra le più basse in Europa, sono considerate inadeguate rispetto ai sacrifici e agli impegni richiesti dalla professione militare. Con stipendi che difficilmente superano i 1100 euro al mese per i volontari in ferma iniziale, molti giovani preferiscono cercare opportunità lavorative altrove, anche se ciò comporta rischi e condizioni meno sicure”.

Questa situazione è particolarmente preoccupante alla luce della situazione geopolitica internazionale sempre più instabile, che richiede forze armate pronte e ben equipaggiate per far fronte a minacce emergenti. “Senza un adeguato incentivo economico, diventa sempre più difficile attrarre e trattenere il personale militare qualificato. (Non si vive di sola gloria)”.

Il dibattito sul reclutamento di stranieri

La proposta di arruolare stranieri, sebbene possa offrire una soluzione temporanea al problema del reclutamento, non risolve la radice del problema: la mancanza d’incentivi e riconoscimento per il personale militare italiano. “Affrontare seriamente questa questione richiederà un impegno efficace da parte del governo e delle istituzioni competenti per garantire che le forze armate italiane siano in grado di attirare e trattenere giovani di cui hanno bisogno per garantire la sicurezza nazionale e internazionale”.

In conclusione, è evidente che la questione della paga da fame sta avendo un impatto significativo sulle forze armate italiane, minando la loro capacità operativa e la loro attrattività per potenziali reclute. “È necessario un intervento urgente per affrontare questa problematica e garantire che il personale militare sia, si legato alla causa, ma adeguatamente compensato per il proprio servizio e sacrificio a beneficio della patria”

