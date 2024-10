Orgoglio Italiano: ‘Savoia Cavalleria’ Brilla con l’Argento alla Prestigiosa ‘Cambrian Patrol’

​​​​​Si è conclusa nei giorni scorsi l’annuale edizione della “Cambrian Patrol”, principale evento addestrativo di pattugliamento dell’esercito britannico ospitato nel quartier generale della 160th (Welsh) Brigade, cui hanno preso parte il Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) e il 152° Reggimento Fanteria “Sassari”. ​La “Cambrian”, che in questa edizione ha visto la partecipazione di 111 pattuglie di cui 39 internazionali provenienti da 36 paesi differenti, rappresenta uno dei maggiori eventi addestrativi dell’esercito britannico. L’impegnativo tracciato, strutturato per testare ed accrescere le capacità delle squadre nel pattugliamento a lungo raggio, della lunghezza di 60 Km, deve essere percorso in 48 ore con un equipaggiamento di circa 40 Kg. Dopo una breve pianificazione, seguita dall’emanazione ordini (fase comunque valutativa) la competizione prevede varie tipologie di prove da superare: reazione ad evento CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare), trattamento di un ferito, riconoscimento mezzi, sminamento speditivo di un’area, reazione ad attività UAS (Unmanned Air System) nemica, attraversamento di un guado, attacco di squadra, ecc.

Per affinare la propria preparazione, nei tre giorni preliminari il personale di “Savoia” è stato sottoposto ad un addestramento intensivo congiunto con il 1st The Queen’s dragoon guards (QDG), prestigiosa unità con la quale il reggimento condivide già da tempo una proficua collaborazione addestrativa, durante il quale i Cavalieri paracadutisti hanno appreso le procedure britanniche relative ad alcuni eventi oggetto di valutazione nell’ambito dell’esercitazione, riscuotendo il plauso di tutto il personale inglese per la velocità di apprendimento e la capacità di integrazione con i commilitoni alleati d’oltremanica.

1st QDG: Un Alleato Storico e Prestigioso

Il 1st QDG (The welsh cavalry) è uno dei dieci reggimenti di cavalleria dell’Esercito del Regno Unito, fondato nel 1685, solo sette anni prima del “Savoia”. Situato nei pressi di Norwich, a circa due ore di distanza da Londra, dispone di una grande area addestrativa immersa nella campagna inglese. Tra i passati Comandanti annovera anche l’attuale Re Carlo d’Inghilterra. Il titolo onorifico di Commanding Officer è attualmente detenuto dalla principessa Kate Middleton.

Eccellenza Italiana sul Palcoscenico Internazionale

Anche in questa edizione La “Cambrian Patrol” ha rappresentato un importante momento di confronto tra unità di Eserciti alleati e partner, nonché un impegnativo “banco di prova” per testare efficacia e prontezza operativa degli assetti che, all’insegna dell’unità, dello Spirito di Corpo e della resistenza fisica e mentale, hanno espresso una limpida professionalità e dato lustro all’Esercito Italiano in un contesto internazionale spiccatamente competitivo.