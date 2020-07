Nuove fondine per le Forze dell’ordine. Approvato ordine del giorno alla Camera dei Deputati

ieri, è stato approvato un Ordine Del Giorno alla Camera, con cui l’Esecutivo si impegna a valutare un piano di acquisto e allocazione di nuove fondine da destinare agli operatori delle Forze dell’Ordine.

La Camera, premesso che:

D’Eramo favorevole, sopprimendo il terzo e quarto periodo delle premesse e riformulando l’impegno con le seguenti parole: “a valutare un piano di acquisto e allocazione di nuove fondine da destinare agli operatori delle forze dell’ordine”.

il provvedimento all’esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello fornire al personale delle forze dell’ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

recenti e dolorosi fatti di cronaca, verificatisi prima dell’arrivo in Italia del SARS-CoV-2, hanno dimostrato l’importanza per gli operatori delle forze dell’ordine di disporre di equipaggiamenti differenziati in ragione dei tipo di servizio svolto;

in particolare, è emersa la necessità di differenziare le fondine destinate all’alloggiamento delle armi di servizio, dal momento che le circostanze di prevedibile ricorso alle armi sono diverse a seconda che l’episodio determinante colga l’operatore mentre è impegnato nel mantenimento dell’ordine pubblico, nel controllo del territorio o in attività di polizia giudiziaria;

non è purtroppo da escludere che nei prossimi mesi l’aumento delle tensioni generato dalla crisi economico-sociale indotta dal Covid-19 determini una vera e propria emergenza da gestire con la maggiore attenzione possibile,

impegna il Governo

a valutare un piano di acquisto e allocazione di nuove fondine da destinare agli operatori delle forze dell’ordine.