Non solo Missili: La Lotta per il Giusto Riconoscimento e Retribuzione del Personale della Marina Militare

Nei giorni scorsi hanno trovato ampio spazio le dichiarazioni attribuite al ministro della Difesa Guido Crosetto – prontamente smentite – sul numero di missili disponibili per la Marina Militare, frasi che sarebbero state pronunciate durante un intervento in Commissione parlamentare Difesa.

Purtroppo, la bagarre tra lo staff del Ministro e il quotidiano “Il Foglio” non si è focalizzata sulla grave situazione connessa ai CFI (compensi forfettari d’impiego) fermi con il pagamento al personale della Marina Militare al mese di ottobre 2023 o sulla modesta retribuzione prevista per lo svolgimento delle attività operative internazionali, come denunciato con una nota al Capo di SMM dal sindacato delle forze navali e costiere (SIM Marina).

È inaccettabile che il personale non venga retribuito nei tempi previsti e ancor più grave è che in un quadro geopolitico internazionale complesso e ad alto rischio, l’impegno operativo e il correlato pericolo non siano compensati con indennità di adeguato valore. Forse non tutti sanno che l’attività professionale operativa svolta dal personale della Marina vale poco più di 3,00 euro l’ora.

È giunto il momento, riporta l’APCSM – SIM Marina, che le Istituzioni si rendano conto anche dell’essenziale lavoro svolto dagli equipaggi della Marina Militare nel proteggere la libera navigazione e tutelare gli interessi della Nazione nel contesto internazionale e di conseguenza garantendo i fondi ritenuti necessari al compenso del personale e nello stesso tempo pensare ad una modifica della legge 145/2016 sulle missioni internazionali, prevedendo la corresponsione del c.d. “contingentamento” anche per il personale della Marina Militare che svolge attività operativa navale internazionale.

Non si tratta semplicemente di aumentare il compenso dovuto ma di dare piena dignità alle attività operative svolte dai nostri marinai.

Cav Donato Angelini

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI