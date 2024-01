La preoccupazione di Crosetto “La Marina Militare dispone solo di 63 missili”. L’Italia sarebbe pronta per un Eventuale Conflitto?

In un mondo segnato da conflitti crescenti e tensioni geopolitiche, la questione della preparazione militare di un paese assume un’importanza cruciale. L’Italia si trova ad affrontare questa sfida in un contesto globalizzato e imprevedibile. Con le sue forze armate impegnate in missioni in vari continenti, l’Italia si confronta con interrogativi fondamentali sulla sua capacità di affrontare una guerra su larga scala.

Contesto Globale e la Situazione Italiana

L’attuale panorama geopolitico è dominato da conflitti come la guerra in Ucraina e le tensioni tra Israele e Hamas. Il Medio Oriente, in particolare, rappresenta un punto di tensione significativo. Recentemente, l’Italia ha partecipato all’operazione Prosperity Guardian, inviando la fregata Virginio Fasan nel Mar Rosso per scortare le navi commerciali minacciate dai ribelli yemeniti Houthi. Una mossa che evidenzia il ruolo attivo dell’Italia nella gestione delle crisi internazionali.

La Difesa Italiana in Cifre e Capacità

Il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, avrebbe evidenziato una preoccupazione riguardo alle capacità militari del paese, menzionando specificatamente la dotazione missilistica limitata della Marina Militare Italiana.

In questo scenario, al Foglio non è sfuggita una frase pare pronunciata dal ministro della Difesa mentre in commissione Difesa si discuteva dello scontro tra la Marina americana e i ribelli Houthi, con gli Usa che in quell’azione hanno lanciato un’ottantina di missili.

“E pensare che la nostra Marina militare dispone solo di 63 missili” pare sia stato il commento sfuggito a Crosetto, ma da tempo in Italia e a Bruxelles sarebbe scattato l’allarme sul fatto che, dal punto di vista militare, l’Ue al momento non sarebbe in grado di affrontare una guerra su larga scala.

Questa riflessione è stata resa ancor più pregnante dall’episodio nel Mar Rosso in cui il cacciatorpediniere USS Thomas Hudner degli Stati Uniti ha utilizzato un’ottantina di missili per distruggere droni lanciati dalle aree controllate dai ribelli houthi nello Yemen, una dimostrazione di forza notevole. La discrepanza tra le capacità missilistiche italiane e quelle americane pone in rilievo le sfide che l’Italia deve affrontare nel rafforzare la propria difesa in un contesto internazionale sempre più competitivo e imprevedibile.

L’Italia ha aumentato la sua spesa militare nel 2023, raggiungendo i 26,5 miliardi di euro, ma questo incremento potrebbe non essere sufficiente per modernizzare l’arsenale del paese e mantenere un livello ottimale di preparazione.

Dubbi sulla Comunicazione

Inoltre, emerge il dubbio sulla prudenza di rendere pubbliche informazioni così delicate. La mancanza di chiarezza sul contesto in cui Crosetto avrebbe fatto questa rivelazione, come riportato da Il Foglio, solleva interrogativi sull’adeguatezza delle procedure di comunicazione in materia di sicurezza nazionale. Ci si chiede se sia stato un errore del giornale o un’imprudenza del Ministro.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è stata pubblicata da testate di settore come Avia Pro (testata USA) e su Social Bites, un sito di notizie canadese, che riporta le dichiarazioni del Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, sul numero di missili nella Marina Militare italiana.

Le Sfide della NATO e dell’UE

La NATO, di cui l’Italia è membro, ha richiesto ai suoi stati membri di aumentare la spesa militare fino al 2% del PIL. Questo obiettivo si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento delle capacità difensive dell’alleanza. L’Unione Europea, d’altra parte, si trova di fronte a sfide significative, come evidenziato da un rapporto di Bruxelles che sottolinea le carenze strutturali e organizzative nella difesa dei paesi membri.

Implicazioni Tecnologiche e Strategiche

La guerra moderna è profondamente influenzata dalla tecnologia. L’esempio dei missili ipersonici russi e il confronto con le capacità antimissilistiche italiane illustrano questa dinamica. Inoltre, l’efficacia delle difese aeree e la modernizzazione dei carri armati e delle forze navali sono elementi cruciali per la preparazione militare. La Germania e l’Europa stanno lavorando per diventare capaci di autodifesa in pochi anni, come sottolineato dal presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber.

Economia e Industria Bellica

L’industria bellica occidentale sta affrontando un sovraccarico di richieste, con tempi di consegna che si allungano significativamente. Questo fattore, unito alla necessità di finanziamenti adeguati, pone sfide significative per l’Italia e altri paesi europei nel rafforzare le loro capacità militari.

Mentre l’Italia e l’Europa si sforzano di rafforzare le loro capacità difensive, emerge una domanda fondamentale: è possibile conciliare queste esigenze con un impegno per la pace? La risposta a questa domanda plasmerà il futuro dell’Italia e dell’Europa nel contesto geopolitico globale. La storia ha dimostrato che prepararsi per la guerra non significa necessariamente cercarla, ma può essere un deterrente per mantenere la pace. In questo scenario complesso, l’Italia si trova di fronte a scelte difficili per il suo futuro e quello dell’ordine mondiale.

