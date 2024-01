Bando di Concorso per il Reclutamento di 100 Marescialli delle Forze Armate Italiane

Il Ministero della Difesa ha recentemente annunciato un concorso interno straordinario per reclutare 100 Marescialli nelle Forze Armate italiane per l’anno 2023. Questa iniziativa mira a valorizzare e promuovere il personale già in servizio, offrendo nuove opportunità di crescita professionale.

Dettagli del Concorso

Il concorso è diviso in tre sezioni, corrispondenti alle tre branche delle Forze Armate:

1. Esercito Italiano: 50 posti disponibili.

2. Marina Militare: 25 posti, di cui 5 destinati al Corpo delle Capitanerie di Porto.

3. Aeronautica Militare: 25 posti.

Requisiti di Partecipazione

I candidati devono essere già in servizio come Sergenti Maggiori o Secondi Capi “Aiutante”, non aver superato i 52 anni di età, e non aver riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi tre anni. Inoltre, è richiesto il possesso di un diploma di laurea e la dimostrazione di un servizio eccellente negli ultimi tre anni. Altri requisiti includono idoneità psico-fisica e un comportamento incensurabile.

Procedure e Scadenze

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando attraverso il portale online del Ministero della Difesa. La selezione prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli di merito. Inoltre, è importante notare che l’Amministrazione della Difesa si riserva il diritto di apportare modifiche al concorso, compresa la revoca, in base alle esigenze e alle disposizioni normative. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici e le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o

preferenza a parità di punteggio.

Opportunità e Sviluppo

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per i militari in servizio di avanzare nella loro carriera e assumere ruoli di maggiore responsabilità. La promozione a Maresciallo apre nuove prospettive professionali e consolida l’impegno delle Forze Armate nel valorizzare le competenze e l’esperienza del proprio personale.

