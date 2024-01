Generale dei carabinieri Angelosanto nominato Coordinatore Nazionale per la Lotta all’Antisemitismo

La premier Giorgia Meloni ha annunciato la nomina del generale Pasquale Angelosanto come nuovo coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo. Questa decisione segue le dimissioni per motivi personali del prefetto Pecoraro, precedentemente in carica.

Chi è Pasquale Angelosanto

Pasquale Angelosanto, nato il 28 febbraio 1958 a Sant’Elia Fiumerapido, è un generale italiano con un’illustre carriera nell’Arma dei Carabinieri. Dal 2017 al 2023, è stato alla guida del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e ha acquisito notorietà per aver guidato l’operazione che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, noto latitante.

La carriera di Angelosanto è stata segnata da successi significativi e posizioni di rilievo. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma dal 1979 al 1983, ha comandato il Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Successivamente, ha assunto il comando della Tenenza di Santo Stefano di Camastra, in Sicilia, e ha diretto il Nucleo Operativo del Gruppo Napoli II, dove ha svolto indagini sulla camorra dell’area vesuviana, inclusa l’arresto di Carmine Alfieri.

Angelosanto ha anche ricoperto importanti ruoli nel ROS di Roma, indagando su eversione, terrorismo interno e criminalità organizzata nel Lazio. È stato direttore del Raggruppamento Operativo Centrale del Sisde, occupandosi di terrorismo sia interno che internazionale.

Promosso a Colonnello nel 2005, ha guidato il Reparto Indagini Tecniche del ROS Centrale, lavorando a stretto contatto con le più avanzate forze di polizia e gendarmerie europee. In seguito, è stato comandante provinciale di Reggio Calabria, dove ha ottenuto risultati notevoli nel contrasto alla ‘ndrangheta.

Prima della sua nomina come capo del ROS, Angelosanto ha comandato il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS) e il III Reparto “Telematica” dello Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri.

La nomina di Angelosanto come coordinatore per la lotta all’antisemitismo è stata accolta con favore, considerando la sua vasta esperienza e il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!