Napoli, 18enne non si ferma all'alt: feriti gravi il centauro e un carabiniere

Un 18enne e un carabiniere sono stati ricoverati d’urgenza a Napoli dopo che il centauro ha travolto con il suo scooter il militare. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe fermato al posto di blocco.

Due feriti gravi, un carabiniere e un centauro, sono il bilancio di quanto accaduto poco fa a Napoli. In un posto di controllo in corso Arnaldo Lucci, il militare dell’Arma è stato investito da un 18enne in sella a uno scooter. Al ragazzo era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Secondo quanto ricostruito, il diciottenne, che non indossava il casco, non ha rallentato ma ha preso in pieno il militare dell’Arma. L’impatto è stato tale che il centauro ha compiuto un volo di diversi metri. Le condizioni dei due feriti sono gravi.

Il giovane, per superare un posto di controllo, ha finito col travolgere il militare e subito dopo ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra. Il carabiniere è stato accompagnato al Pellegrini, il ragazzo invece all’Ospedale del Mare, piantonato: è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania e dai Carabinieri della Napoli Stella.

Il militare ferito ha 39 anni, è in servizio presso il Reggimento Campania, ha riportato contusioni multiple, trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra. Il 18enne, Cristian Romano, di San Giovanni a Teduccio, risulta affidato ad una casa famiglia; nel 2019, quando aveva solo 16 anni, era stato arrestato per tentato omicidio, per avere accoltellato all’addome durante una lite tra giovani il figlio di un affiliato al clan D’Amico. Il ragazzo era alla guida dello scooter senza patente, il mezzo è risultato intestato al padre e regolarmente assicurato.