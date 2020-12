Muore poliziotto dopo il ricovero al Covid Hospital. Lascia la moglie e due figlie

Morire a 56 anni, lontano dagli affetti, dopo una vita di sacrifici. E’ beffardo a volte il destino e questo maledetto Covid sta portando tristezza e morte veramente in troppe famiglie. L’ultima famiglia che piange è quella di Marcianise che è stata costretta a dire addio all’agente di polizia 56enne morto al Covid Hospital di Maddaloni. L’uomo era in servizio presso la Questura di Rimini ed aveva contratto il coronavirus nelle scorse settimane. null

Giorni e giorni di lotta con tutti i familiari che speravano di rivederlo per poterlo riabbracciare ma così non è stato: la situazione è peggiorata maledettamente nelle ultime ore e ieri sera (10 dicembre) purtroppo è spirato in ospedale.

Lascia la moglie e due figlie: la salma non potrà nemmeno essere portata in chiesa per l’ultimo, si andrà direttamente al cimitero per la benedizione.

