Muore per un malore il dirigente delle Volanti di Bergamo Francesco Accetta: aveva 58 anni, da quasi 40 era in polizia

«Lascia un grande vuoto non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Era simpatico, aveva enorme empatia, con una battuta era capace di stemperare ogni situazione . Vedevo i suoi ragazzi uscire dagli uffici con i volti sereni e questo fa capire che faceva bene il suo lavoro». La questura di Bergamo perde Francesco Accetta. A 58 anni il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a cui fanno capo il numero unico europeo di emergenza 112 e le Volanti, è morto per un malore sabato (6 aprile 2024), intorno alle 21, mentre era da poco rientrato a casa. A ricordarlo è il questore Andrea Valentino, da poco giunto a Bergamo: «Siamo rimasti sconvolti e lo siamo tuttora, l ‘avevo visto la sera prima e avevamo parlato di cose da fare. Stava bene ».

Bergamasco d’origine, laureato in Scienze giuridiche all’Università di Cassino, Accetta si era arruolato in polizia nel 1986 e aveva prestato servizio nel Terzo reparto mobile a Milano. Nel 1989, era stato destinato alla Criminalpol di Reggio Calabria e successivamente alla Squadra Mobile sezione distaccata di Gioia Tauro. In via Noli era giunto nel 1993, passando dalla Squadra mobile all’Ufficio Controllo del territorio, dall’Ufficio immigrazione alla Divisione Anticrimine, poi era stato funzionario addetto alla Digos e infine capo dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico, incarico che svolgeva dal 2022. Era padre di due gemelle ventenni e viveva a Seriate, dove dalle 12 di oggi (domenica 7 aprile) sarà aperta la camera ardente alla Casa del Commiato di Beppe e Alessandra Vavassori, in via Dante Alighieri 21. I funerali saranno celebrati martedì (9 aprile), alle 10, nel Duomo di Città Alta. Accetta lascia anche l’anziana madre.

La stima e l’affetto dei colleghi