Esercito, Concluso il corso di qualificazione anfibia Charlie

Si è concluso, presso il reggimento lagunari “Serenissima”, il 15° corso di qualificazione anfibia “Charlie” a favore degli staff dei reparti della Brigata “Pozzuolo del Friuli”.​​​​

​​​​

Il corso “Charlie”, comprensivo di attività teoriche e pratiche, ha lo scopo di fornire al personale frequentatore le conoscenze di base necessarie per operare nello staff del CLF (Commander Landing Force) nella pianificazione e condotta di un’operazione anfibia e/o riverine.

​​​​

In particolare, durante le tre settimane di attività, gli allievi hanno acquisito gli elementi dottrinali di base sulle operazioni in ambiente anfibio e conoscenza dei principali mezzi anfibi e navali. I partecipanti hanno svolto prove in piscina, una marcia zavorrata con arma e zaino da dodici chilogrammi, una prova di ribaltamento in laguna con battello pneumatico modello Zodiac F470 e condotto l’attraversamento di un corso d’acqua in assetto tattico.

​​​​

Una giornata del corso è stata dedicata alla conferenza dottrinale sulle operazioni anfibie tenuta dal Capitano di Fregata Ferruccio Ferreli proveniente dall’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, che ha trattato la manovra marittima, le caratteristiche dei gruppi di supporto dell’Amphibious Task Force e le peculiarità delle unità della Marina Militare in supporto ad un’operazione anfibia. Alla conferenza, oltre al personale frequentatore del 15° corso “Charlie”, hanno partecipato i Key Elements degli staff dei reparti della Brigata “Pozzuolo” appartenenti al capability basket della CNPM (Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare).

​​​​

A termine corso, il Comandante di reggimento, Colonnello Ivan Falasca, si è complimentato con i frequentatori e ha consegnato gli attestati di partecipazione.

