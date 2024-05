Muore giovane appuntato dei carabinieri

FONTEGRECA – Lutto a Fontegreca, in provincia di Caserta, per la prematura scomparsa dell’appuntato Pasqualino Francescone, 48enne molisano in servizio nel piccolo comune dell’alto Casertano. Il carabiniere è deceduto dopo essere stato stroncato da un improvviso malore una volta rientrato a casa dal lavoro.

La terribile notizia si è rapidamente diffusa, gettando nello sconforto l’intera comunità di Fontegreca. Il sindaco ha espresso profondo dolore: “È con immenso dispiacere che apprendiamo della scomparsa del nostro concittadino Pasqualino Francescone. Il suo contributo alla sicurezza del nostro territorio non sarà dimenticato”.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Michele a Fontegreca, dove ci sarà l’ultimo abbraccio di parenti e amici all’appuntato, che lascia Katia, la moglie, e i due figli. Poi verrà tumulato a Monteroduni. La comunità si stringe commossa, per dare l’ultimo saluto al servitore dello Stato.

