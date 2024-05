Il Generale Salvatore Luongo nominato Vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del generale di corpo d’armata Salvatore Luongo a Vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il generale Luongo, classe 1962, proviene dal prestigioso incarico di Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” ricoperto dal dicembre 2023. In precedenza è stato Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa dal 2016 al 2023.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza, il generale Luongo vanta una brillante carriera nell’Arma iniziata nel 1984. Ha ricoperto incarichi di comando territoriale a Roma, Milano e in Calabria, è stato Assistente Militare del Presidente della Repubblica dal 2006 al 2011 e ha frequentato i più importanti corsi di formazione militare.

Secondo alcune indiscrezioni, Luongo sarebbe posizionato tra i papabili per la successione a Comandante Generale, come già accaduto in passato con il generale Del Sette che da Vice subentrò al Comandante Gallitelli.

