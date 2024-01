Missione Lettonia: concluso l’addestramento Academy

Nell’area addestrativa di Camp Adazi, in Lettonia, il personale della compagnia bersaglieri del Task Group Baltic ha condotto la prima di una serie di attività addestrative interforze e multinazionali mirate al raggiungimento della piena integrazione con reparti di altri paesi alleati inquadrati nell’ambito dell’operazione di enhanced Forward Presence della NATO in Lettonia.

L’addestramento è stato incentrato su seminari e attività addestrative volte a standardizzare le procedure tecnico tattiche di impiego dei sistemi d’arma e delle piattaforme da combattimento in dotazione ai Paesi dell’Alleanza. In particolare, gli assetti nazionali hanno avuto un ruolo predominante nell’organizzazione e condotta dell’addestramento al combattimento nei centri abitati, nei movimenti pattuglie appiedate e motorizzate in ambiente innevato e in condizioni climatiche caratterizzate da temperature molto rigide, per la realizzazione e sviluppo di misure difensive attive, di mobilità e contro mobilità, con impiego di assetti del Genio dell’Esercito.

Il personale, che fa parte del contingente italiano della XIV rotation, su base Comando Brigata bersaglieri “Garibaldi”, proviene dal 1° Reggimento bersaglieri, dagli artiglieri terrestri e controaerei dell’8° Reggimento “Pasubio” e del 121° “Ravenna”, dal Reggimento cavalleggeri “Guide” (19°), dal Reggimento logistico “Garibaldi”, dal 4° Reggimento carri, dal 4° Reparto comando e supporti tattici, dal 21° Reggimento genio guastatori, , dal 7° Reggimento difesa CBRN “Cremona”, dai lagunari del Reggimento “Serenissima” e dal 7° Reggimento trasmissioni.​

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI