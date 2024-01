Carabiniere non trova i ladri e il padrone di casa lo picchia: arrestato

Nella giornata di ieri, martedì 16 gennaio, è stato fermato un uomo perché accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il 47enne, infatti, avrebbe aggredito un carabiniere. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l’arrestato avrebbe telefonato più volte in caserma segnalando la presenza di alcuni ladri nella sua abitazione di Landriano, un comune che si trova nella provincia di Pavia. Quando i militari sono intervenuti però non hanno trovato alcun malvivente. Hanno comunque svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa avessero portato via e da dove fossero entrati.

Da questi non è però emerso alcun segno di effrazione a porte e finestre. Non è chiaro quindi cosa abbia spinto l’uomo a chiamare le forze dell’ordine e, soprattutto, se effettivamente ci fossero ladri in casa o meno.

A ogni modo, i militari non hanno avuto nemmeno il tempo di chiedere spiegazioni perché, per tutta risposta, il proprietario di casa si è innervosito e ha aggredito uno dei carabinieri: lo ha infatti colpito con un pugno.

Il 47enne, però, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi si è svolta l’udienza di convalida. Il giudice ha deciso di confermare l’arresto. Ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma.