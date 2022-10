Militari, una tantum di 350 euro caricata su NOIPA. Ecco quando sarà pagata

A fine ottobre 2022, il personale delle Forze armate riceverà una tantum di 350 euro. Questo importo sarà visibile su NoiPa alla sezione consultazione pagamenti, sotto la voce “Emissione competenze accessorie”. L’una tantum di 350 euro sarà erogata tramite cedolino straordinario a fine mese, tra il 23 e il 28 ottobre 2022. Il direttivo dell’ASPMI ha dichiarato che hanno monitorato attentamente la situazione e si sono assicurati che il personale potesse ricevere quanto gli spettava, nonostante la complessità nell’individuazione dei beneficiari a causa della permanenza in servizio durante il triennio. Tale dichiarazione arriva in seguito alle accuse di un cattivo lavoro da parte delle Forze Armate riguardo il caricamento dei dati.

Anche i carabinieri, unica forza armata e di polizia non gestita da NOIPA, riceverà una tantum nello statino di ottobre e non con emissione straordinaria.

A quanto ammonta una tantum

L’una tantum è di 350 euro lordi e riguarda i tre anni di contratto 2019-2021. Nel dettaglio: 17,39 euro per il 2019, 278,45 euro per il 2020 e 54,76 euro per il 2021. La cifra è lorda e sarà tassata con l’aliquota media perché riferita agli anni precedenti.