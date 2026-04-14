Meloni sospende il Memorandum Italia-Israele sulla difesa: stop al rinnovo automatico dopo vent’anni

Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo militare tra Italia e Israele

Colpo di scena nei rapporti tra Italia e Israele sul fronte della cooperazione militare. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del Memorandum di Intesa in materia di difesa, in vigore dal 2005 e soggetto a rinnovo quinquennale tacito. La decisione è stata annunciata oggi, 14 aprile 2026, dalla stessa presidente del Consiglio a margine del Vinitaly di Verona.

Meloni ha dichiarato: “In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”. La sospensione è stata poi formalizzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha inviato una lettera al suo omologo israeliano Israel Katz per comunicare lo stop al prosieguo automatico dell’intesa.

Che cos’è il Memorandum Italia-Israele sulla cooperazione militare

Il Memorandum rappresenta la cornice generale della cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’accordo riguarda diversi ambiti: industria della difesa, politiche di approvvigionamento, importazione, esportazione e transito di materiali militari, oltre a formazione, addestramento, organizzazione delle forze armate, servizi medici militari e cooperazione tecnologica.

Si tratta quindi di un’intesa di rilievo strategico, perché definisce il perimetro istituzionale entro cui si sviluppano i rapporti bilaterali tra Roma e Tel Aviv nel comparto militare e industriale della difesa.

La scadenza del rinnovo e la svolta del governo Meloni

Fino a ieri, tutto faceva pensare a un rinnovo senza strappi, come già avvenuto in passato. L’accordo, infatti, si rinnova automaticamente ogni cinque anni, e secondo quanto emerso nelle ultime ore il passaggio era atteso proprio in questi giorni. Tuttavia, già nella giornata di ieri erano circolati segnali di una riflessione interna al governo sulla possibilità di interrompere il rinnovo tacito.

La scelta di sospendere il Memorandum segna una rottura politica senza precedenti negli ultimi vent’anni: in base alle ricostruzioni giornalistiche disponibili, nessun esecutivo italiano precedente, né di centrodestra né di centrosinistra, aveva finora bloccato il rinnovo automatico dell’accordo.

Le tensioni diplomatiche degli ultimi giorni

La decisione matura in un quadro di forte deterioramento dei rapporti tra Italia e Israele. Ieri, 13 aprile 2026, l’ambasciatore italiano a Tel Aviv Luca Ferrari è stato convocato dal ministero degli Esteri israeliano per una protesta formale dopo le dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, pronunciate durante la visita a Beirut, in cui ha condannato i raid israeliani contro i civili in Libano.

Secondo ANSA, Tajani ha denunciato i bombardamenti israeliani che dal 2 marzo 2026 avrebbero causato oltre 2.000 morti e 6.700 feriti in Libano, dato richiamato nel contesto della crescente frizione diplomatica tra i due Paesi.

Il caso Unifil e i mezzi italiani coinvolti in Libano

A pesare ulteriormente sono stati anche gli episodi che hanno coinvolto il contingente italiano impegnato nella missione Unifil in Libano. Nei giorni scorsi, ANSA ha riferito di due distinti eventi in cui mezzi italiani della forza Onu sono entrati in contatto con carri armati israeliani Merkava nell’area di Bayada, nel sud-ovest del Paese.

Nella prima ricostruzione giornalistica si era parlato di mezzi italiani speronati dai tank israeliani, ma successivamente dal contingente italiano Unifil è stato precisato che, sulla base degli elementi disponibili, gli episodi sarebbero avvenuti durante manovre dei mezzi e che non trovavano conferma le versioni che parlavano di speronamenti veri e propri o di danni significativi. Resta però il fatto che l’episodio ha aggravato il clima politico e diplomatico già molto teso.

Una decisione destinata ad avere un peso politico

La sospensione del rinnovo automatico del Memorandum arriva dunque in un momento di massima sensibilità nei rapporti bilaterali e rappresenta una scelta con un forte impatto politico e simbolico. Il governo italiano collega apertamente la decisione alla “situazione attuale”, senza ulteriori dettagli ufficiali oltre a quanto dichiarato dalla premier e alla comunicazione formale inviata da Crosetto a Katz. (ansa.it)

Il provvedimento segna una cesura significativa nella cooperazione Italia-Israele in materia di difesa e apre ora una fase nuova, tutta da valutare, nei rapporti tra i due governi.

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