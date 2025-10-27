Matteo Branchinelli, chi era il Tenente Colonnello dei carabinieri morto nell’incidente sulla Salaria a Rieti

Stava andando a lavoro, al comando generale dell’Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Matteo Branchinelli, l’ufficiale morto questa mattina, 27 ottobre 2025, in un tragico incidente sulla Salaria a Rieti.

Chi era il militare morto nello schianto

Una carriera, quella di Branchinelli, di continua crescita.Laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna ed è insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ha prestato servizio al R.O.S. (Raggruppamento Operativo Speciale) ed ha diretto vari reparti territoriali. Originario di Terni, classe ’73, ei era arruolato nel 1996, dopo il servizio di leva, con il grado di Maresciallo ha svolto l’incarico di Comandante di Squadra e Istruttore alla Scuola Allievi di Fossano (Cuneo) e di Sottufficiale in sottordine alla Stazione di Mornese (Alessandria).Nel 2001 ha frequentato il 183° corso dell’Accademia Militare di Modena e nel 2006 ha ultimato il ciclo di studi presso la Scuola Ufficiali di Roma.La carrieraNel corso della sua carriera, come accenato, ha ricoperto incarichi dapprima nell’organizzazione mobile in qualità di Comandante di Plotone del 2° Battaglione “Liguria” di Genova. Per due anni dal 2007 al 2009 è stato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase (Lecce) e, con i gradi di Capitano e Maggiore, ha diretto le Compagnie di Isernia dal 2009 al 2014, Pitigliano (Grosseto) dal 2014 al 2016 e a Frosinone dal 2016 al 2020. Nel capoluogo ciociaro si era sposato con Martina Santoro e avea costruito la sua famiglia. Dal 2021 è stato il comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti. E qualche mese fa, trasferito al Comando generale, destinato al servizio Audit e Innovazione del Comando generale.