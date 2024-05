Mare Aperto, la maxi esercitazione che blinda il Mediterraneo: l’Italia mette in campo la flotta più grande dal dopoguerra

Uno scenario di crisi attuale e sfidante per verificare l’integrazione delle forze aeronavali e, con essa, la nostra capacità operativa e di deterrenza nel Mediterraneo, lo stato di prontezza e la capacità di intervento delle forze marittime, in mare e dal mare, per garantire la libertà di navigazione e la stabilità internazionale.

“La sicurezza del Mediterraneo, la salvaguardia delle rotte commerciali, la tutela del patrimonio strategico infrastrutturale sommerso sono essenziali per la nostra stabilità, per la nostra economia e più in generale per la prosperità europea”, ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“L’addestramento congiunto, a livello interforze e internazionale, grazie all’esercitazione ‘Mare Aperto’ è necessario per prepararsi ad affrontare e fronteggiare efficacemente le minacce che potrebbero mettere a rischio la sicurezza comune e la stabilità internazionale”, ha concluso il ministro.