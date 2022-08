Lutto per il Sottocapo Antonino Giacalone. Aveva 33 anni

Lutto a Mazara del Vallo per la morte di Antonino Giacalone. Sottocapo della Guardia Costiera, in servizio sull’isola di Ponza, aveva 33 anni.

Nino, come veniva chiamato, viene ricordato in queste ore come un ragazzo “educato e rispettoso”, un “gigante buono” molto apprezzato dai suoi colleghi di lavoro.

I funerali si terranno oggi, 8 Agosto 2022, presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

Tra i messaggi di cordoglio, anche quello dei colleghi della Guardia Costiera che “esprimono la propria vicinanza alla famiglia del Sottocapo Antonino Giacalone, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza”.