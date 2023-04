Lutto nell’Arma, è morto il Vice Brigadiere Alessio Pierini capo equipaggio del Radiomobile di Ravenna

Il colonnello Marco De Donno, comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna, ha espresso il suo rammarico per la scomparsa di Alessio Pierini, vice brigadiere presso il Radiomobile. Il comandante lo descrive come un collega disponibile, appassionato del lavoro e molto valido professionalmente. Inoltre, sebbene avesse conoscenze del territorio, era noto soprattutto per il suo approccio pragmatico.

LEGGI ANCHE Carabinieri cacciatori operano in emergenza, se non siete pronti ritornate alla “comfort zone” del lavoro di stazione. Un’offesa o un copione recitato male? Le fiction lasciamole agli attori

Pierini era originario del Maceratese, dove tuttora vivevano il padre Gino e il fratello Antonio, anche loro carabinieri. Era entrato nel Radiomobile nel 2000 e si era dedicato con costanza al lavoro in strada. A un mese dalla morte, aveva avuto un problema di salute che lo aveva costretto a ricorrere all’ospedale, ma aveva poi potuto far rientro a casa.

Nella notte tra sabato e domenica, tuttavia, è venuto a mancare a causa di un improvviso malore, lasciando molti colleghi colpiti dal cordoglio. Questi, insieme al comandante provinciale, si sono recati a trovare la moglie Tamara, infermiera del 118, e la figlia Angelica per portare le loro condoglianze.

I funerali di Pierini si terranno domani alle 14.15, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale e dirigendosi verso la chiesa di S. Stefano, dove si celebrerà prima della cremazione. Le offerte del funerale saranno devolute al 118, l’organizzazione con cui lavorava la moglie del defunto.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI