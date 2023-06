Triste addio al carabiniere Andrea Ruggiero: Un dolore che colpisce l’intera comunità di Nocera Superiore. Oggi, venerdì 16 giugno, si è appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa del 48enne, stroncato da una malattia incurabile in poche settimane.

La notizia ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi colleghi e nella città in cui ha servito come carabiniere. I funerali si terranno domani, presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pecorari, alle ore 10. Un ultimo saluto per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio e alla protezione della comunità. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Andrea Ruggiero. Che possa riposare in pace.

