Innovazione e Semplificazione: nuova procedura per il calcolo del servizio Utile a pensione dei Carabinieri

Una recente circolare del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Div. Marco Minicucci, ha introdotto una nuova procedura per il calcolo del servizio utile a pensione, con l’obiettivo di ottimizzare le richieste e semplificare l’emissione dei documenti necessari per la cessazione dal servizio. La circolare prevede l’implementazione di un sistema innovativo sulla piattaforma “Sigma Plus”, garantendo maggiore sicurezza e rapidità nel processo.

Cosa prevede la nuova disposizione

Il personale in procinto di congedo, attraverso il prospetto di calcolo del servizio utile a pensione (CSU), acquisisce una chiara consapevolezza degli anni contributivi maturati. La nuova procedura telematica introdotta consentirà una richiesta rapida e sicura del prospetto all’Ufficio Matricola, il quale elaborerà il documento nel sistema di gestione stipendi, per poi trasferirlo immediatamente nel sistema di gestione matricola. In questo modo, i militari potranno fruire in tempo reale del calcolo e ottenere il documento necessario per il rilascio del decreto di cessazione dal servizio.

Attuazione e Coinvolgimento dei Comandi

A partire dal 1° luglio, la nuova procedura sarà adottata a livello nazionale. I Comandi dovranno segnalare al Centro Nazionale Amministrativo i militari da abilitare a fruire di questo servizio innovativo. L’obiettivo è semplificare le procedure burocratiche e garantire un’efficace gestione delle richieste di calcolo del servizio utile a pensione.

Agevolare il processo di cessazione dal servizio

La circolare del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento delle procedure amministrative per il personale prossimo al congedo. Grazie alla nuova procedura telematica, i militari potranno ottenere in modo rapido e sicuro il prospetto di calcolo del servizio utile a pensione, agevolando il processo di cessazione dal servizio. L’implementazione di questa innovazione testimonia l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire un servizio efficiente e tempestivo al proprio personale.

