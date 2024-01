Lutto nel Comando Nato e tra i Bersaglieri per la prematura scomparsa del Tenente Colonnello Claudio Castiglia

Una notizia sconvolgente ha scosso profondamente la comunità di Carnago, il comando NATO di Solbiate Olona, e l’intero corpo dei bersaglieri, in particolare la sezione di Tradate dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB). Con immenso dolore, si annuncia la prematura scomparsa del tenente colonnello Claudio Castiglia, scomparso all’età di soli 45 anni, lasciando una moglie e due figli piccoli.

Il tenente colonnello Castiglia era un membro rispettato e amato non solo dalla sua famiglia, ma anche da tutti i suoi colleghi e conoscenti. La sua morte rappresenta una perdita incommensurabile non solo per i suoi cari, ma anche per l’intera comunità militare e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo.

La ANB ha espresso il suo dolore e cordoglio con un messaggio toccante: «La Presidenza Nazionale ANB partecipa con vivo, unanime cordoglio al gravissimo lutto che ha colpito la famiglia, tutti i Bersaglieri e i colleghi del Comando NATO (NRDC – ITA) di Solbiate Olona, per la prematura scomparsa del tenente colonnello bersagliere Claudio Castiglia, un uomo e un bersagliere di grandi virtù umane e militari che ha onorato la divisa e il Corpo dei Fanti piumati, era iscritto dal 2011 alla Sezione ANB di Tradate. Lascia un vuoto incolmabile e un incancellabile ricordo in tutti noi. A lui il nostro commosso saluto».

Queste parole riflettono l’immensa stima e il profondo rispetto che il tenente colonnello Castiglia aveva guadagnato nel corso della sua carriera e nella vita. Il suo servizio e dedizione verso la nazione e il corpo dei bersaglieri hanno lasciato un’impronta indelebile, e il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.

