Lutto in Polizia Il Commosso Ricordo di Andrea Trapasso, Poliziotto e “Gigante Buono”

La comunità di Vasanello e la Polizia Italiana si trovano oggi a fare i conti con un dolore immenso: la scomparsa di Andrea Trapasso, poliziotto di 54 anni, originario di Roma ma da tempo residente nel piccolo comune dei Cimini.

Trapasso, conosciuto affettuosamente come “Caparezza” per la sua caratteristica capigliatura riccia e voluminosa, era una figura impossibile da non notare. La sua statura imponente, tuttavia, nascondeva un cuore gentile, tanto che veniva spesso descritto come un “gigante buono”. Il suo sorriso costante e la sua disposizione sempre amichevole verso tutti ne facevano una persona amata e rispettata nella comunità.

La sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una malattia implacabile, ha lasciato un vuoto incolmabile. Non solo colleghi e amici, ma l’intera comunità piange oggi la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.

Luigi Petrucci, presidente dei Royal Wolf Rangers, gruppo di protezione civile di Vasanello, ha espresso il suo profondo cordoglio con parole toccanti: “Ciao gigante buono, era l’ultima battaglia che dovevi vincere, ma questo nemico, meschino, subdolo e vigliacco è stato più forte. Ciao Andrea Trapasso, nostro calorosissimo sostenitore, e per qualche tempo anche operativo nel nostro gruppo. Ti ricorderemo sempre col sorriso. Ciao Amicone, non smetteremo mai di apprezzare la tua lealtà e bontà. R.I.P. ora che hai trovato la serenità.”

In queste parole risuona il sentimento di una comunità che ha perso non solo un poliziotto, ma un amico, un sostenitore, un esempio di umanità e coraggio. Andrea Trapasso rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, come simbolo di bontà e dedizione al prossimo.

