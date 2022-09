Lutto in Polizia, addio al Commissario Gaetano Cannarozzo: poliziotto capace e apprezzato￼

Oggi è venuto a mancare il commissario della Polizia di Stato Gaetano Cannarozzo, poliziotto nisseno di 58 anni.

Il commissario Cannarozzo, in polizia da 35 anni, ha svolto servizio per diversi anni alla Squadra Mobile nissena; dal settembre del 2020 era in forza alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta quale vice dirigente.

“Gaetano – hanno commentato sul canale social della Questura – è stato un poliziotto capace e apprezzato da tutti i colleghi che oggi si associano al grande dolore dei familiari”.

Venerdì 2 settembre 2022, alle ore 10.15, saranno celebrati i suoi funerali presso la Cattedrale di Caltanissetta.