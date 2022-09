«La polizia li arresta, ma vengono immediatamente rilasciati. Continui furti e rapine a Termini»

«Si continua a vanificare il costante lavoro delle forze dell’ordine e della Questura di Roma, impegnata quotidianamente a reprimere e prevenire reati. È lo sconcertante disegno che oggi appare sulla stampa, relativamente al degrado che impera nei pressi della stazione Termini. Bande di sudamericani specializzati in furti con destrezza, arrestati e rilasciati subito dopo, continuano a delinquere indisturbati».

Lo dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Sconcertante è il caso di un peruviano arrestato 2 volte, con 12 denunce per furto, ancora a piede libero sul territorio, con ultimo furto commesso appena due mesi fa. Non è possibile – dice Conestà – non assicurare alla giustizia questi soggetti che, consapevoli di restare impuniti, continuano a prendere di mira anziani e turisti perpetrando furti ai loro danni. Occorre una presa di posizione forte – conclude il sindacalista – non si può lasciare uno dei punti nevralgici della Capitale in mano ai criminali, vanificando i rischi e i sacrifici di uomini e donne in divisa».