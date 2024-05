L'ONU approva la risoluzione per l'ingresso della Palestina

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione che appoggia la richiesta della Palestina di entrare alle Nazioni Unite come membro a tutti gli effetti. Israele: “è un premio per Hamas”.

Con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astenuti, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione che appoggia la richiesta della Palestina di entrare alle Nazioni Unite come membro a tutti gli effetti. Un lungo applauso dell’aula ha accolto il risultato. La risoluzione chiede al Consiglio di sicurezza, l’unico organo in grado di rendere la risoluzione effettiva, di “riconsiderare favorevolmente la questione”

Italia astenuta

Italia astenuta – Contro l’ingresso della Palestina alle Nazioni Unite come membro a tutti gli effetti hanno votato, tra i più rilevanti, Stati Uniti, Israele, Ungheria, Repubblica Ceca e Argentina. Tra i venticinque Paesi membri dell’Onu che si sono astenuti nella votazione dell’Assemblea generale che doveva decidere se accettare la richiesta della Palestina di entrare come membro a tutti gli effetti, oltre all’Italia figurano Canada, Regno Unito, Germania, Olanda, Romania, Svezia, Finlandia e Ucraina. Hanno votato a favore, tra gli altri, Francia e Spagna. La risoluzione, che ha bisogno del via libera del Consiglio di sicurezza, è stata approvata con 143 sì, 9 no e 25 astenuti.

Il ministro degli Esteri Israel Katz definisce la decisione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sullo Statu dei palestinesi all’ONU un “premio per Hamas”. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Katz aggiunge che “l’assurda decisione presa oggi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite evidenzia i pregiudizi strutturali dell’ONU e le ragioni per cui, sotto la guida del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, si è trasformata in un’istituzione irrilevante”.

