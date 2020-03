"Leoni da tastiera giudicano senza sapere. Le volanti inseguivano un ladro" - INFODIFESA

“Nelle città deserte per i divieti legati al coronavirus, circolano quasi esclusivamente i mezzi delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio a Milano si sono scontrate due volanti della polizia di Stato, è accaduto in piazzale Maciachini. Altre volanti sono accorse dopo lo scontro che per fortuna non ha causato feriti, solo danni alle vetture.” È quanto riporta il quotidiano Repubblica di oggi.

In realtà i fatti sono andati diversamente ed a spiegarlo ci ha pensato il SAP di Milano: “Invece di scrivere articoli a metà, giudicare senza sapere, sparare veleno su chi continua a lavorare e proteggere la gente perbene, fare battute idiote, questa è la descrizione di quanto è accaduto:

“Quanti frustrati leoni da tastiera che vedo…ho letto molti commenti alle foto del sinistro avvenuto oggi in Piazzale Maciachini, e devo dire che mi meraviglio sempre di quanto gli ebeti siano bravi a parlare solo dietro lo schermo di un telefono o di un pc…

Tutto parte da un tentativo di furto ai danni di una donna alla guida di una vettura ed in fila al semaforo rosso. Lo abbiamo notato, lo abbiamo inseguito, ha fatto il panico per le vie circostanti Piazzale Maciachini e lo abbiamo bloccato in Via Valtellina. Durante l’inseguimento ha tagliato la strada a due Volanti che, per evitare di prenderlo in pieno, hanno sterzato violentemente nello stesso istante…se non avessero fatto questa manovra repentina avrebbero colpito (e magari ammazzato) il balordo sullo scooter in fuga (con conseguenze penali che non sto qui a spiegare)…lo scooter era rubato e lui è un noto PLURIPREGIUDICATO di zona Prealpi…altro da aggiungere? ARRESTATO!

Leoni da tastiera…se avete qualcosa da dire fatelo di persona, mi trovate al Commissariato …sono aperto al confronto….Con questo Buonanotte leoni!”