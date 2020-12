Leonardo: al via la terza classe della ELITE Leonardo Lounge – Leonardo

Le nuove 23 aziende aderenti alla ELITE Leonardo Lounge portano complessivamente a 67 i fornitori chiave di Leonardo che hanno aderito al programma ELITE, con accesso ad iniziative esclusive dedicate alla supply chain di Leonardo

Avviata la terza classe della “ELITE Leonardo Lounge”, l’ambiente dedicato alle aziende ad alto potenziale della supply chain di Leonardo sviluppato da ELITE di Borsa Italiana ed arricchito di contenuti e servizi dedicati ai fornitori Leonardo.

Con i nuovi 23 ingressi, salgono ad oltre 67 i fornitori chiave di Leonardo che hanno progressivamente aderito al programma ELITE. Le aziende comprese nella ELITE Leonardo Lounge provengono da 13 diverse regioni, per un fatturato aggregato pari a 1,3 miliardi Euro e un totale di oltre 7.500 dipendenti.

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo terzo gruppo composto da 23 key suppliers alla ELITE Leonardo Lounge: si tratta di un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un eco-sistema industriale maggiormente competitivo, integrato, innovativo e resiliente. È il modello di sviluppo sostenibile che stiamo proponendo ai nostri migliori fornitori tramite il programma LEAP2020”, sottolinea Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo.

La ELITE Leonardo Lounge, modello sviluppato in co-design per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende ad alto potenziale della filiera di Leonardo, permette infatti ai fornitori che decidono di entrare nel programma, di strutturare i propri piani di resilienza, crescita ed internazionalizzazione che necessitano di elevate competenze trasversali, soprattutto in termini di managerialità e struttura organizzativa interna.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ottimizzazione e rafforzamento della supply chain che Leonardo ha avviato nel 2018 con il programma Leonardo Empowering Advanced Partnership (LEAP2020) in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale. Finalità del LEAP2020 è infatti rendere più solida e sostenibile la base fornitori su alcune categorie ad alto impatto, contribuendo alla loro crescita qualitativa e dimensionale; far crescere un pool selezionato di partner, maggiormente integrati nell’ecosistema produttivo di Leonardo e capaci di innovare e competere anche sui mercati internazionali, consolidando poli di eccellenza su alcune tecnologie.

Nota per i redattori

Leonardo e ELITE hanno siglato, nel febbraio 2019, una partnership per la crescita sostenibile dei fornitori ad alto potenziale di Leonardo. ELITE è il private market del Gruppo London Stock Exchange che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. La partnership con Leonardo, la prima di ELITE con una società industriale, ha contribuito alla formazione della “ELITE Leonardo Lounge”: un ambiente dedicato e costruito per rispondere alle esigenze delle aziende della supply chain di Leonardo attraverso un percorso disegnato per supportarne la crescita in modo dedicato e sostenibile. Grazie a un modello integrato di collaborazione, ELITE ha messo a disposizione delle aziende aderenti alla “ELITE Leonardo Lounge” un programma internazionale di formazione e mentorship per supportare la crescita manageriale, strategica e di governance delle imprese e favorire l’accesso a fonti di capitale per dare ulteriore impulso alla propria crescita.