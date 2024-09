“Le migliori reclute andranno in Russia”: il Sudafrica scommette sull’addestramento militare nei Paesi “antioccidentali”

Il percorso di Formazione MSDS

In Sud Africa, la formazione iniziale dell’esercito viene effettuata dal 2003 attraverso il Military Skills Development System (MSDS). Secondo il Ministero della Difesa, “i cittadini giovani, in forma e mentalmente forti” possono iniziare la carriera militare completando due anni di servizio volontario nella MSDS. Successivamente, puoi continuarlo come parte della riserva o trasferirlo alle truppe regolari.

Selezione e addestramento avanzato

Tuttavia, nel secondo anno della MSDS, viene effettuato lo schieramento in combattimento e successivamente gli ufficiali vengono selezionati per l’iscrizione all’accademia militare locale. Quest’anno però è stata apportata una importante novità: I migliori volontari potranno continuare la loro carriera militare in terre straniere

Novità del 2024: formazione internazionale

All’inizio di settembre, 1734 ex reclute dell’MSDS sono state accettate nell’esercito, “soggetto a mesi di addestramento intenso e rigoroso che li ha trasformati da civili in soldati capaci e disciplinati”.

107 delle reclute di maggior successo di MSDS sono state selezionate per una prestigiosa formazione all’estero in Russia, Cina e Cuba- ha detto il comandante in capo, il tenente generale Lawrence Mbatha.

Come indicato nella pubblicazione, per la prima volta nella pratica MSDS, le reclute che hanno completato uno stage di due anni andranno a studiare in altri paesi. È interessante notare che l’accento è posto sulla loro formazione nei paesi della “cintura antioccidentale”.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI